Udsat for hjemmerøveri med økse

42-årig mand blev på voldsom vis vækket tidligt fredag morgen på Lolland.

To personer bevæbnet med en økse tilvang sig adgang til mandens bolig, hvor truede ham til at udlevere et mindre pengebeløb.

Offeret befandt sig alene på adressen.

Tumult

Den 42-årige formåede at flygte fra stedet, efter at have udleveret pengene til de to gerningsmænd.

- Mens røveriet står på, opstår der på et tidspunkt noget forvirring, og i den forbindelse lykkedes det den forurettede at flygte hen over et loftrum, der er i boligen, fortæller politikommissær Steen von Würden fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Efterforskningen fokuserer nu blandt andet på at finde ud af, hvorfor de to gerningsmænd netop er endt med at opsøge den pågældende adresse.

- Det er ikke umiddelbart et sted, man bare lige kommer forbi.

- Desuden kommer de kun afsted med et beløb i omegnen af lige under 1000 kroner, som forurettede har i lommen, siger han.

En mand og en kvinde

Den ene gerningsmand beskrives som en cirka 40-årig mand, ikke etnisk dansk, men som talte dansk med accent. Cirka 195 centimeter høj og fedladen af bygning. Han havde halvlangt hår.

Den anden person er en kvinde på cirka 25-30 år på omkring 150-160 centimeter. Hun var almindelig af bygning og havde mellem-langt sort hår.

- Forurettede har beskrevet våbnet som en mindre økse. Nu skal vi så finde ud af, om det er noget, som de to har medbragt, eller om det er noget, de har fundet på adressen.

- Han har ikke lidt fysisk overlast. Men i og med, at man har medbragt et slagvåben og har brugt det til at afkræve et pengebeløb, så er han jo blevet udsat for en grov trussel, siger Steen von Würden.

Politiet hører gerne fra borgere, der kan have oplysninger i sagen, på telefon 114.

