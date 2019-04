Udsat for sex-chikane i politiet: Arbejdsskade anerkendt

Befamlinger på låret, indirekte seksuelle tilbud og gentagne ydmygelser foran kolleger.

Det er blot nogle af de hændelser, den i dag 48-årige Andorthe Jensen måtte stå model til, da hun var ansat i økonomiafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi i Roskilde. Gennem fem måneder i 2014 blev hun systematik udsat for verbal og fysisk sexchikane af sin chef.

Det skriver A4 Medier.

- Han (chefen, red.) er sexfikseret. Han kan ikke åbne munden, uden det er seksuelt. Hver dag kommenterede han mit udseende og min krop, siger Andorthe Jensen.

I 2018 fik hun anerkendt episoderne som arbejdsskade og fik i den forbindelse godtgørelse for varigt mén og erstatning for tabt erhvervsevne.

Selvom krænkelserne fandt sted for snart fem år siden, sætter de fortsat sine spor hos Andorthe Jensen. Hun lider i dag af symptomer, der minder om post traumatisk stress syndrom (PTSD). Dertil angst og depression, og hun har fået tilkæmpet sig en førtidspension.

Andorthe Jensen har forsøgt at få rejst et erstatningskrav mod Midt- og Vestsjællands Politi i både byretten og Østre Landsret, men politikredsen er i begge tilfælde blevet frifundet med begrundelse i, at de havde tilbudt Andorthe Jensen psykologbistand og tildelt krænkeren en advarsel. Østre Landsret vurderede dog, at hun var blevet udsat for sexchikane både fysisk og verbalt.

Midt- og Vestsjællands Politi erkender sexchikanen.

- Vi har fortsat meget stort fokus på enhver indikation på, at der foregår seksuel chikane, mobning eller anden uacceptabel adfærd, og vi foretager en målrettet og konkret opfølgning, hvis noget sådant kommer til vores kendskab, siger Rikke Skov Rasch, HR-chef i Midt- og Vestsjællands Politi, til A4 Medier.

Andorthe Jensen blev blandt andet befamlet fysisk af sin chef under møder og under køreture i arbejdstiden.

Desuden har hendes chef blandt andet henvendt sig til Andorthe Jensen og sagt: 'Man har lyst til at røre' og 'Vil du vide, hvornår jeg sidst fik noget af det frække', fremgår det af retsdokumenterne.