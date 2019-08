Udsat for svindel: Jeg føler mig så dum

Førtidspensionisten Malene Grove så sin og datterens ferie gå op i røg, da det gik op for hende, at hun var blevet udsat for svindel

Det lød som en god forretning, da 51-årige Malene Grove bød 6000 kroner på et Spies-gavekort til en værdi af 10.000 kroner, som en ung mand satte til salg på Facebook-siden 'Afbudsrejser / flybilletter / rejse-tilbud / last minute'.

Hun overførte i lørdags pengene til mandens tyske konto, fordi han sagde, at han studerede i Tyskland.

Forinden havde hun også fået gavekortet på mail, så hun kunne tjekke saldoen.

Først da hun blev kontaktet af en anden på Facebook, der også var blevet tilbudt gavekortet, begyndte hun at ane uro.

Men da hun spurgte ham til det, skrev han først, at det bare var, fordi han ikke havde nået at skrive til dem, at det var blevet solgt. Og senere blev historien, at han havde flere gavekort, og at hun bare skulle være helt rolig og gå ind og bestille sin rejse

Søndag ringede hun til Spies, som sagde, at hun bare skulle bestille, hvis der stod penge på gavekortet, og mandag bestilte hun så en rejse til Tyrkiet for hende og hendes datter med gavekortet uden problemer.

Men tirsdag formiddag blev hun ringet op af Spies, der sagde, at de desværre måtte annullere betalingen med gavekortet, fordi det var svindel.

- Kan du forstå nu, at du valgte at overføre pengene i første omgang?

- Nej, og jeg føler mig så dum. Selvfølgelig havde jeg en vis skepsis. Men jeg synes egentlig, at det virkede reelt nok. Og han virkede meget forsikrende om, at det var helt okay. Og han sendte linket, så jeg kunne se, at pengene stod på det gavekort.

Da det gik op for Malene Grove, der er førtidspensionist og har fået amputeret begge underben for syv år siden, at hun var blevet udsat for udspekuleret svindel, tænkte hun straks, at det betød, at den længe ventede rejse med datteren ikke blev til noget.

Hun har været i kontakt med banken, som har anmodet den tyske bank om tilbageførsel på grund af svindel.

Efter Ekstra Bladet har talt med hende, er der dog sket en udvikling i sagen.

Manden skrev til hende og spurgte, om hun havde modtaget penge, og hun har fået godt 5500 kroner på sin konto. Banken har dog oplyst hende om, at det er en tilbageførsel fra den tyske bank på anmodning fra Malene Groves bank.

- Grunden til, at det ikke er det fulde beløb, er på grund af gebyr, både da jeg overførte til ham og nu også gebyr for at få dem tilbagebetalt, fortæller hun.