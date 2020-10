Udvises for pistol

39-årig mand er blevet idømt fem års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse

For tredje gang blev en 39-årig mand mandag dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Det kostede fem års fængsel og en udvisning fra Danmark for bestandigt, lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

- Når man hele tre gange bliver dømt for den samme alvorlige forbrydelse, så skal det have konsekvenser. Det er i det lys, man skal se både fængselsstraffen og ikke mindst udvisningen,siger specialanklager Bo Bjerregaard der førte sagen, ifølge pressemeddelelsen.

Den 39-årige blev anholdt i september sidste år og havde en pistol på sig. Der var magasin med seks skarpe patroner i våbnet.

Dem dømte udbad sig betænkningstid i forhold til spørgsmålet om anke.