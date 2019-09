Udvisning skrottes i sag om vold mod Papes forlovede

Højesteret idømmer en slovakisk advokat 30 dages fængsel for vold mod Søren Pape Poulsens kæreste

Ganske usædvanligt er en banal voldssag endt ved landet øverste retsinstans.

Onsdag har Højesteret besluttet at idømme en slovakisk advokat 30 dages fængsel for vold mod tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens (K) kæreste, Josue Vasquez.

I både byretten og landsretten blev advokaten - foruden en fængselsstraf - idømt indrejseforbud i seks år. Men Højesteret har ikke fundet, at der er grundlag for at idømme den slovakiske mand udvisning.

Det var natten til 17. maj sidste år, at slovakken i byen mødte Josue Vasquez. Mødet endte med, at Josue Vasquez blev slået i ansigtet.

Det skete ved beværtningen LA Bar i det centrale København.

Og konen til den slovakiske advokat rettede sidste år skarp kritik mod det danske retssystem, som ifølge hende var dybt politiseret i den højprofilerede sag med justitsministerens kommende mand.

- Det er en politisk sag, og hvis min mand ikke er skyldig, er det et stort problem for jeres regering. Så jeg tror ikke på, han bliver løsladt. Jeres myndigheder har behov for, at han bliver kendt skyldig og deporteret. Det er jeres danske ’retssystem’, sagde hustruen Kate til Ekstra Bladet i juli 2018.

Udmeldingen kom, efter at flere politikere - heriblandt landets daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen - på de sociale medier havde blandet sig i sagen.

’Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue', skrev Løkke dengang.

