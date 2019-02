Udvist for voldtægt er stadig i Danmark: Nu er han anholdt i ny sag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 26-årig iraner, der er udvist af Danmark efter en dom for voldtægt, er anholdt på Christiania, hvor han ifølge politiet deltog i den organiserede handel med hash.

Iraneren bor til daglig på Udrejsecenter Kærshovedgaard ved Ikast, fordi myndighederne ikke er i stand til at sende ham hjem til Iran.

Han mener selv, at han vil blive henrettet i Iran, fordi han er kristen som sin mor og ikke muslim.

Den 26-årige kom til Danmark for tre et halvt år siden. 20. juni 2016 blev han idømt to et halvt års fængsel i Vestre Landsret for voldtægt og lov om euforiserende stoffer.

Han blev prøveløsladt 12. marts sidste år med en reststraf på 116 dage og to års prøvetid.

Rygsæk med hash

I onsdags ved 10-tiden blev den 26-årige så anholdt på Christiania med en rygsæk, der var proppet med hashprodukter. Anholdelsen skete som led i politiets vedvarende indsats mod den organiserede hash-handel.

I rygsækken fandt politiet 158 gram hash, 450 gram skunk, 18 store joints, 45 almindelige joints, 3,2 gram hashbutter, 30 gram hashmix og ni hashkager.

I Københavns dommervagt, hvor den 26-årige blev fremstillet i torsdags, forklarede han, at han tog til København for syv-otte dage siden for at tjene penge, så han kunne forsørge sin mor i Iran.

Han var på Christiania, og han erkendte, at han havde en rygsæk, som han havde fået af en mand, som han ikke kendte. Han vidste heller ikke, hvad der var i rygsækken.

Savner sin mor

- Jeg skulle gå ind på Christiania med rygsækken, og en mand ville hente den. Jeg ville få 500-600 kr. for det, forklarede iraneren. Han fortalte også, at han ind i mellem ryger hash, når han savner sin mor.

Ved voldtægtsdommen i 2016 blev den 26-årige udvist af Danmark i seks år. Han har boet på Kærshovedgaard siden prøveløsladelsen.

Dommervagten varetægtsfængslede den 26-årige i 13 dage efter udlændingeloven. Retten mente ikke, at hash-besiddelsen vil medføre en straf på over 30 dages fængsel, så han kunne ikke fængsles efter retsplejelovens regler.