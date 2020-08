Udvist i forvejen: Fængslet i sag om rockervold

Nægter sig skyldig i sag, hvor offer fik tæsk med askeskovl og væltet reol ned over sig

I forvejen er han på tålt ophold, fordi hans udvisningsdom ikke kan effektueres, og nu er 38-årige Zuhair Safae Mustafa Al-Shakak, der tidligere hed Zohair Nasser, atter bag tremmer.

Han blev varetægtsfængslet 23. juni og sigtet i en sag om afpresning og vold. Her nægter han sig skyldig.

I alt er fem nu fængslet i sagen. Den femte blev anholdt i den forgangne weekend og efterfølgende varetægtsfængslet. De øvrige fire anholdte i sagen nægter sig ligeledes skyldige.

Begivenheden fandt ifølge sigtelserne sted om eftermiddagen og aftenen 22. juni. Her tog gruppen angiveligt kontakt til offeret sidst på eftermiddagen. på et unavngivent sted i Bagsværd, hvor han fik holdt en kniv for struben.

I den forbindelse blev han truet og fik oplyst, at han skulle betale rockerklubben Satudarah 100.000 kr. i udmeldelsesgebyr samt betale en dummebøde på 600.000 kr., hvoraf de 125.000 kr. skulle falde samme aften, lyder det i sigtelsen.

Næste led i sagen foregik senere samme aften omkring kl. 21.30 i et hus på Møn. Her blev offeret slået i hovedet med en askeskovl til en brændeovn, ligesom han fik væltet en reol ned over sig.

Efter overfaldet stjal gerningsmændene en Audi A¤ fra en kvinde, lyder det end videre i sigtelsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal sagen trække tråde til en Satudarah-støtteklub, der kalder sig One Blood, som holder til på Sydsjælland og Lolland-Falster.

I bandesammenhæng er Zuhair Al-Shakak langt fra et ubeskrevet blad.

I 2006 fik han to års fængsel i en sag om frihedsberøvelse, ulovlig tvang, trusler, vold, narkobesiddelse og overtrædelse af våbenloven.

Dengang var han lokal boss for Black Cobra-banden.

Fire år senere, i 2010, fik han seks års fængsel samt udvisning for bestandig i en sag om afpresning, vold samt en mindre portion kokain. Også denne sag knyttes til miljøet omkring Black Cobra-banden.

Siden er han så rykket til miljøet omkring Satudarah, skriver sn.dk

Det kom frem ved en retssag fra 2019, hvor Zuhairs lillebror, Mohammad Nasser, blev idømt otte års fængsel samt udvisning i en sag om skyderi.

