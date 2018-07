Udvist Levakovic-gangster retur i Danmark: - Min mor er syg

For anden gang har Django Levakovic overtrådt sin udvisning for bestandigt - og forklaringen er hver gang den samme. Hans mor er syg

Den udviste gangster Django David Levakovic, 44, er retur i Danmark. Han har for anden gang overtrådt sit indrejseforbud, der gælder for bestandigt, og i dag blev han varetægtsfængslet for seks dage i Københavns dommervagt efter udlændingeloven.

Han tilstod og ventes dømt for overtrædelse af indrejseforbuddet, når fængslingen udløber.

- Min mor er meget syg, og jeg ville besøge hende, inden hun måske dør, lød Django Levakovics forklaring i dommervagten.

Præcis den samme forklaring gav han, da han 16. februar 2017 blev anholdt og fængslet for at overtræde indrejseforbuddet. Men moderens tilstand er åbenbart den samme nu på andet år.

Det var en politipatrulje, som i går tilfældigt opdagede den udviste gangster, der er dømt mindst 32 gange i Danmark, i Istedgade.

Tilbage i 2015 blev Django Levakovic smidt ud af landet. Ekstra Bladet dækkede dengang sagen - se det her

Var sammen med Gimi 'Boss'

Her stod han på gaden sammen med sin bror sigøjnerbossen Gimi 'Boss' Levakovic.

Udvist Levakovic-gangster er tilbage i Danmark: Risikerer sin dom nummer 33

Højesteret smed den 21. april 2015 Django Levakovic ud af Danmark for evigt. Han blev udvist til Kroatien, da han var færdig med at afsone en dom på fem års fængsel for et hjemmerøveri mod en svagelig 77-årig mand i Kastrup.

artiklen fortsætter under billedet

Gimi 'Boss' Levakovic (til venstre) sammen med sin udviste bror Django, der nu er retur i Danmark trods sin udvisning for bestandigt. Privatfoto.

Trods udvisningen optrådte Django Levakovic senere på fotos på Facebook sammen med andre klan-medlemmer hjemme hos sin bror Gimi 'Boss' Levakovic i København, afslørede Ekstra Bladet dengang.

16. februar 2017 blev han så anholdt igen i København og også sigtet for et par butikstyverier. Han forklarede dengang, at han nu havde bosat sig i Sverige, så han var tæt på sin syge 80-årige mor.

Django Levakovic fik en ny dom - nummer 32 - på et år og tre måneders fængsel inklusive reststraffen fra hjemmerøveriet.

Det store stamtræ: Så kriminel er sigøjnerfamilien

Han blev dømt for overtrædelse af indrejseforbuddet, for tyveri af en jakke og et par Nike sko i butikken 'Wood Wood Museum' på Strøget og forsøg på tyveri af en jakke samme sted til 3160 kr., hvor han blev tilbageholdt af en vagt, som tilkaldte politiet.

Gangsteren blev også dømt for besiddelse af en kniv og en joint hash ved anholdelsen, og for at have forsøgt at fuppe politiet ved at påstå, at han var sin bror Giovanni Levakovic, hvis person-nummer han opgav til politiet.

Blev igen tiltalt

Under afsoningen af dommen ragede Django Levakovic en ny tiltale til sig, da han angiveligt truede og overfusede flere fængselsbetjente i Nyborg Fængsel.

Den sag skulle være afgjort ved retten i Svendborg den 14. marts i år, men den blev udsat til 30. maj, fordi Django Levakovic fyrede sin forsvarer i sidste øjeblik.

Det er uvist, om sagen nåede at blive afgjort, inden Django Levakovic blev sendt ud af Danmark igen.

Den 23. august 2012 begik Django Levakovic sammen med sin ligeledes vanekriminelle bror Stefano Levakovic et hjemmerøveri mod en 77-årig mand i Kastrup.

Dagen før havde brødrene stjålet mandens pung med 2000 kr. og 100 euro uden for en kiosk, og de vidste derfor, hvor han boede.

Falske betjente

De troppede op ved hans lejlighed og udgav sig for politiet. De kom ind i lejligheden, hvor de splittede mandens lejlighed ad, skar puder op og væltede bøger ned fra reolen for at finde penge.

Da den 77-årige forsøgte at flygte, blev han med vold ført tilbage i stuen og presset ned på gulvet, mens hjemmerøverne afbrød hans nødtelefon.

Både Københavns Byret og Østre Landsret dømte brødrene for hjemmerøveri og udviste begge for bestandigt. Django Levakovic ankede til Højesreret, der stadfæstede udvisningen, mens Stefano Levakovic opgav sin anke og blev sendt til Kroatien.

Højesteret slog fast, at Django Levakovic skulle udvises uanset, at han er født og opvokset i Danmark og har sin mor og sine søskende her.