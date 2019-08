Udvist mand sigtet: Stak læge en knytnæve

En 29-årig ivorianer stod til i næste uge at skulle føres ud af landet. Nu vil politiet kæmpe for at holde på ham lidt endnu

En 29-årig mand fra Elfensbenskysten skal have lov til at blive i Danmark noget længere, end Udlændingestyrelsen ellers havde tænkt sig.

Det mener Nordsjællands Politi, der fredag ved Retten i Helsingør vil forsøge at få manden varetægtsfængslet i fire uger.

Manden stod ellers til at skulle føres ud af landet i næste uge. Men fordi han under sin fængsling i Ellebækfængslet i Birkerød er blevet sigtet for flere overtrædelser af straffeloven, vil Nordsjællands Politi forsøge at få manden varetægtsfængslet, så han kan blive stillet til ansvar for sine handlinger.

Det fortæller senioranklager Kenn Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Det er en fyr, der skulle udsendes til Tyskland. Der var arrangeret udsendelse til næste uge. Men vi kan ikke nå at gøre hans sager færdige inden næste uge. Derfor forsøger vi nu at få manden varetægtsfængslet, siger Kenn Jørgensen.

Manden er på et tidspunkt blevet anholdt i Danmark, fordi han ikke har lov til at være her. Og han er blevet fængslet for overtrædelse af Udlændingeloven. Under sin fængsling er han to gange blevet sigtet for vold.

Første gang 22. juli, hvor han ifølge politiet stak en yngre mandlig læge et knytnæveslag i ansigtet. Og 5. august - igen ifølge politiet - skulle han have taget halsgreb på en midaldrende mandlig fængselsbetjent.

Hverken lægen eller fængselsbetjenten kom alvorligt til skade.

Ifølge Kenn Jørgensen er det forventeligt, at der på et tidspunkt vil vente den 29-årige en retssag foran en domsmandsret, hvor anklagemyndigheden vil forsøge at få manden straffet for vold mod personer i offentlig tjeneste.

- Altså sagen er den, at vi selvfølgelig helst vil sende ham til Tyskland, som er det første sted, hvor han er blevet registreret i EU, efter sin ankomst fra Elfenbenskysten. Men gør vi det, bliver vi aldrig nogensinde i stand til at gennemføre retssagen mod ham. Derfor er det nødvendigt at forsøge at få overbevist dommeren om, at det er nødvendigt at varetægtsfængsle ham, så vi kan få gjort sagen færdig, siger Kenn Jørgensen.

Hvis dommeren beslutter sig for at varetægtsfængsle manden, vil Kenn Jørgensen også anmode om at få lov til at gennemføre en mentalundersøgelse af manden.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelsen, ligesom det heller ikke er oplyst, hvorfor den 29-årige skulle være blevet gal på lægen og fængselsbetjenten.