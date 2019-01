Udvist terrordømt efterlader hele sin store familie i Danmark

Fem børn, fire børnebørn, en hustru og en søster.

Den terror-dømte Said Mansour, der i dag blev sat på et fly til Marokko som udvist af Danmark for bestandigt, efterlader sig en stor familie i Danmark.

De 11 familiemedlemmer er alle danske statsborgere.

Fire af hans børn er voksne i alderen 23 til 33 år, mens hans yngste datter er tre år.

Hans tredje hustru, en marokkansk kvinde, som han blev islamisk gift med i juli 2013, blev gravid under et besøg i fængslet, hvor Said Mansour sad, og hun fødte datteren i oktober 2015.

Fødslen skete tre måneder efter, at Østre Landsret idømte Said Mansour fire års fængsel for terror-propaganda for al-Qaida.

Han blev frakendt sin danske indfødsret og blev udvist ham for bestandigt, en dom som Højesteret stadfæstede 8. juni 2016.

Når Said Mansour lander i Marokko, er det første gang siden 1989, at han sætter fødderne på hjemlandets jord. Han har tidligere forsøgt at frasige sig sit marokkanske statsborgerskab, men det har Marokko afvist.

Marokko krævede ham udleveret

I 2006 begærede Marokko ham udleveret til strafforfølgning i en terror-relateret sag, og spørgsmålet er nu, om Marokko vil genoptage straffesagen eller om Danmark i hemmelighed har fået en politisk aftale med Marokko om, at Said Mansour ikke lider nogen overlast eller bliver fængslet.

Begæringen i 2006 blev afvist af det danske justitsministerium. Ifølge begæringen skulle Said Mansour retsforfølges for 'stiftelsen af en kriminel bande', for 'deltagelse i et overlagt drabsforsøg samt for deltagelse i et forsøg på hærværk mod offentlige institutioner ved brug af sprængstoffer'.

Sigtelserne kunne straffes med op til livsvarigt fængsel eller dødsstraf, som dog ikke er blevet eksekveret i Marokko siden 1993.

artiklen fortsætter under billedet

I 1990 blev Said Mansour fotograferet på Storebæltsfærgen sammen med "Den Blinde Sheik", Omar Abdel-Rahman, der i 1996 fik livsvarigt fængsel i New York for terror. Han døde i fængslet i 2017. Foto: Finn Frandsen

Said Mansours familie i Marokko bor i Casablanca. Hans far døde 60 år gammel i 1985, mens hans mor, 74, angiveligt stadig lever.

Han har fem søskende i Marokko, som han har holdt telefonisk kontakt med. Både hans mor og flere af hans søskende har været på besøg hos Said Mansour i Danmark.

Giftede sig med dansk kvinde

Said Mansour endte i Danmark, fordi han under en ferie her i landet mødte en dansk kvinde i 1983, som han blev gift med 30. marts 1988, hvor han også fik dansk statsborgerskab.

Parret fik fire børn født i henholdsvis 1985, 1986, 1992 og 1994, men blev skilt i 1999, og i år 2000 fik han en ny hustru, en marokkaner.

Ægteskabet blev formidlet via familien, men konen flyttede tilbage til Marokko i 2005, og parret blev først skilt i april 2015.

Men allerede i 2013 var Said Mansour blevet islamisk gift med en marokkansk kvinde med dansk statsborgerskab. De boede ikke sammen, inden han i 2014 blev varetægtsfængslet i den nye terrorsag.

Hans islamiske hustru blev gravid og fødte datteren, mens Said Mansour sad fængslet. Men det lille barn gjorde ikke noget indtryk på hverken Østre Landsret eller Højesteret, som afviste, at en udvisning ville krænke hans ret til et familieliv:

Højesteret skriver i dommen: 'Hvad særligt angår hans familiemæssige forhold, bemærker Højesteret, at han ikke har haft et egentlig familieliv med (hustruen, red), at deres datter er undfanget efter byrettens dom, og at hans øvrige børn er voksne og kan tage vare på sig selv.'

På kontanthjælp

De første år i Danmark havde Said Mansour korte ansættelser på en lakridsfabrik, som hospitalsmedhjælper, rengøringsmand og på et plejehjem.

Han drev fra 1986 til 1992 en islamisk boghandel, hvor hustruen også arbejdede, men forretningen fik konkurs i 1992, og siden har Said Mansour ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet, men har været på kontanthjælp.

Årene har han i stedet brugt til at agitere for jihad og islamisk terror. Da hans danske indfødsret kom i spil under hans seneste straffesag, udtalte han i en politirapport:

'Jeg er dansk statsborger. Danmark er mit land, jeg har ikke noget forhold til Marokko, jeg har ikke været der siden 1989. Hvis jeg bliver udvist, bliver det til fængsling, tortur og dødstraf.'

Kilder: Domsudskrifter fra Retten på Frederiksberg 4. december 2014, Østre Landsret 1. juli 2015 og Højesteret 8. juni 2016.