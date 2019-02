Udviste kriminelle kom retur på falske papirer: Nu er bagmanden dømt

Bordeldrift, bedrageri og salg af falske dokumenter til kriminelle rumænere, der opererede i Danmark.

Et netværk af kriminelle, som politiet kalder 'Dracula', var alsidigt, når det handlede om at tjene penge på ulovligheder.

Nu er den 48-årige rumænske hovedmand og hans tre medhjælpere, en 39-årig pakistaner, og to rumænere, en 48-årig mand og en 50-årig kvinde, blevet dømt ved Retten på Frederiksberg.

Hovedmanden, Florin Vasile, 48, blev idømt tre år og seks måneders fængsel og udvist af Danmark for bestandigt. Han har taget betænkningstid.

Den 39-årige pakistaner fik et år og tre måneders fængsel, heraf blev ni måneder gjort betinget mod at han udfører samfundstjeneste, og han slap for at blive udvist.

Den 50-årige kvinde fik seks måneders fængsel, heraf to måneder betinget, og hun blev udvist i seks år.

Den 48-årige rumænske mand fik tre måneders fængsel, heraf 60 dage betinget, og han slap også for udvisning.

De nu dømte blev anholdt i maj sidste år, og inden anholdelserne havde politiet fået dømt og udvist cirka 30 personer, der kunne relateres til 'Dracula-netværket’.

Dømt for rufferi

De fire dømte blev stort set dømt efter anklageskriftet, dog med enkelte justeringer af perioderne, hvor bordellerne var i drift, og de ulovlige fortjenester på bordellerne, som retten samlet fastsatte til knapt 3,2 millioner kr.

'Dracula' drev bordeller i lokaler til en café på grænsen mellem Nørrebro og Frederiksberg og i lejligheder på Frederiksborgvej og Solitudevej i København samt på Jyllingevej i Rødovre.

Udenlandske prostituerede, i snit fem-seks ad gangen, holdt til på bordellerne, hvor de dagligt hver betalte 500 eller 800 kr. i 'husleje'.

Til gengæld fik de kost og logi, telefonkort, og vedligeholdelse og rengøring af værelserne, mens bagmændene også sørgede for at indrykke annoncer på Escortguide.dk.

Dracula-netværket havde også fundet en fidus med at forsyne rumænske kriminelle med falske rumænske identitetskort, der blev produceret på en 'dokument-fabrik'. i Malmø.

Tilrejsende rumænske kriminelle, eller rumænere som allerede var dømt og udvist af Danmark, kunne bestille falske identitetskort, så de kunne rejse til Danmark igen og begå ny kriminalitet.

Dømt for 28 falske dokumenter

Omfanget er ikke klarlagt, men Florin Vasile blev dømt for at have formidlet mindst 28 falske dokumenter.

De falske id-kort blev fremstillet hos en 48-årig rumæner i Malmø, der er sigtet af svensk politi. Der er endnu ikke rejst tiltale mod ham, oplyser Malmø Tingsrätt til Ekstra Bladet.

Florin Vasile stod også bag udspekulerede bedragerier med såkaldte 'phishingmails', der så ud til at komme fra Danske Bank.

Medarbejdere i flere virksomheder blev lokket til at indtaste log-in oplysninger til netbanken, så Florin Vasile og flere ukendte medgerningsmænd fik adgang til virksomhedernes netbank.

To overførsler på hver 1,1 million kr. nåede at blive stoppet af banken. I et tredje tilfælde mistede et kroatisk selskab i Zagreb godt 1,8 millioner kr., som selskabet overførte til Florin Vasiles konto i den tro, at beløbet var et sidste afdrag på en gæld til et engelsk selskab.

Fidusen lykkedes, fordi rumæneren sendte en falsk mail til det kroatiske firma fra to navngivne medarbejdere i det engelske selskab. Han ringede også og udgav sig for at være medarbejder i det engelske selskab og oplyste, at det havde skiftet kontonummer og at pengene skulle overføres til det ny kontonummer - som imidlertid var hans eget.