Uenighed blandt kvinder: Fik peberspray i ansigtet

To kvinders uenighed blev så voldsom i den forløbne weekend, at politiet måtte blandes ind i sagen.

Politiet fik en anmeldelse om, at de to kvinders samtale i Ringsted havde udviklet sig i dramatisk retning, således at den ene kvinde til sidst var blevet sprøjtet i ansigtet med en peberspray.

Det viste sig, at to kvinder på 31 og 40 år, begge fra Ringsted, havde aftalt at mødes for at drøfte et privat anliggende, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Af en eller anden grund havde den 40-årige til samtalen medbragt et bat, og da samtalen blev mere ophidset, havde hun løftet battet truende og kort tid efter sprøjtet den 31-årige kvinde i ansigtet med en peberspray. Den 40-årige blev anholdt og sigtet for både vold og overtrædelse af våbenlovgivningen i forhold til både battet og pebersprayen.

Hun blev løsladt efter afhøring, men sagen sluttede ikke helt der. For senere på aftenen opstod der igen en tvist mellem kvinderne, denne gang i form af tekstbeskeder.

Ifølge politiet handlede aftenens korrespondance om ejerskabet af en kanin, som de hver især mente at eje.

Heldigvis opsøgte kvinderne dog ikke fysisk hinanden igen.