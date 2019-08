Uerstattelige genstande stjålet fra Moesgaard Museum

Moesgaard Museum i Aarhus har været udsat for et 'frækt og meningsløst' tyveri. Genstandene kaldes for uerstattelige

Otte langbuer og to håndlavede pilekoggere fyldt med pile er blevet stjålet fra årets Vikingetræf ved Moesgaard Museum udenfor Aarhus.

Det skriver Aarhus Stifttidende.

Tyveriet fandt sted ved et vikingtræf i slutningen af juli, der fandt sted på Moesgaard Strand.

Overfor Aarhus Stiftstidende kalder projektleder hos Moesgaard Museum Sara Heil Jensen tyveriet for 'meningsløst og frækt'. Hun forklarer samtidig, at nogle af de stjålne genstande er uerstattelige.

Særligt de to pilekoggere, er museet ærgerlige over at have mistet.

- Det er håndlavede replikaer af pilekogger fra vikingebyen Hedeby i Tyskland. Det er håndarbejde, som er uerstatteligt, og der findes kun de to i Danmark. Derudover var de fyldt med cedertræspile, som der er gået mange timer med at lave, siger Sara Heil Jensen til avisen.

Tyveriet skete under selve vikingetræffet.

Her brød ukendte gerningsmænd en aflåst kasse op og tømte den for indhold.

Sara Heil Jensen understreger, at buerne og pilekoggerene ikke har nogen gensalgsværdi. Samtidig forklarer hun, at samtlige museer i landet er opmærksomme på tyveriet, så man derfor heller ikke vil kunne afhænde tyvekosterne her.

I stedet opfordrer hun gerningsmændene til at aflevere de savnede genstande tilbage til museet eller på en lokal politistation.