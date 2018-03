Uheld efter uheld efter uheld: Politi spærrer spor for at behandle kvæstede

Den sibiriske kulde er sendt på ferie, men det lidt lunere vejr har givet anledning til andre problemer for danske trafikanter.

Store tågebanker har nemlig lagt sig solidt hen over det meste af landet, og især på Fyn og i Sønderjylland har det resulteret i adskillige uheld.

I skrivende stund står det værst til i Sønderjylland.

Således er motorvejen spærret i begge retninger mellem frakørsel 65B Vonsild og 67 Haderslev N.

- Der er flere lastbiler og personbiler involveret, men vi har ikke overblik over det endnu, siger Ivan Gohr Jensen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der også der er 'en meget tyk tåge'.

Syd- og Sønderjyllands Politi har efterfølgende meddelt på Twitter, at der er flere uheld på motorvejen, og at folk nu begynder at vende rundt for at køre imod færdselsretningen til politiets store frustration.

Flere uheldssteder på sønderjyske motorvej. Flere begynder at vende og køre mod færdselsretning. LAD VÆRE! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Samtidig meldes der om sigtbarhed helt ned til 60 meter på Sønderjyske Motorvej. Adskillige personer meldes tilskadekomne i de mange uheld.

Politiet har set sig nødsaget til at spærre vejen i sydgående retning for at behandle tilskadekomne der. Vejen er i forvejen spærret i nordgående retning på grund af selve uheldene.

Grunden til at vi afspærrer i sydgående retning er, at sporene skal bruges til behandlingspladser for kvæstede #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Politiet melder, at det på grund af tågen ikke er muligt at lande helikopter på motorvejen, og man må i stedet fragte de sårede væk i ambulancer.

Lillebæltsbro spærret

Også på Fyn har tåget givet store problemer i løbet af morgenen og formiddagen.

- Vi har haft en del uheld, men indtil videre er der heldigvis ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi, til Ekstra Bladet.

Morgenen har blandt andet budt på uheld mellem frakørsel 53 og 52 i retning mod Sjælland, mens der også har været harmonikasammenstød på Tåsinge og senest kort efter Den Ny Lillebæltsbro.

Uheldet ved Lillebæltsbroen betyder, at broen har været spærret i begge retninger, og at bilister i stedet må benytte Den Gamle Lillebæltsbro. Den Ny Lillebæltsbro er siden blevet åbnet i vestgående retning, mens der stadig er spærret i retning mod Fyn.

- Det er stadig meget slemt, siger vagtchefen om den tætte tåge.

De mange uheld giver store trafikale problemer, og man må forvente forlænget rejsetid hen over Fyn og op gennem Sønderjylland.

Der bliver simpelthen kørt alt for hurtigt og med ALT for lille afstand i det tågede vejr. Og mange kører uden baglygterne tændt.

Hjælp hinanden. Kør efter forholdende! #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 12, 2018

Ifølge Fyns Politi har der været tre uheld på Lillebæltsbroen i retning mod Fyn. I alt seks personer er kommet til skade, men ingen er alvorligt tilskadekomne.

Ved Storebæltsbroen bliver der ligeledes advaret om tæt tåge med sigtbarhed ned til 100 meter.

DMI: Her skal du passe på tågen

DMI har i de tidlige morgentimer advaret om den tætte tåge, som især omfatter Fyn og store dele af Jylland.