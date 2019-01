Uheld i svømmehal sender seks børn på hospitalet: Skole undersøger alle

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Godt 70 skolebørn i alderen 10-12 år samt en håndfuld lærere er torsdag eftermiddag blevet undersøgt i en aula på Holmegårdsskolen i Hvidovre.

En læge og en sundhedsplejerske har siden vurderet, at det ikke har været nødvendigt at sende yderligere elever eller ansatte til observation på hospitalet.

Det fortæller centerchefen for politik og ledelse i Hvidovre Kommune, Anne Wallberg, til Ekstra Bladet.

- De er blevet undersøgt, og det er blevet konstateret, at der ikke er nogen, der er behandlingskrævende, siger Anne Wallberg.

Se mere video på localeyes.dk

De mange børn er fra to fjerdeklasser og en femteklasse på skolen. De havde torsdag ved middagstid svømmeundervisning i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter og var til stede, da der pludselig bredte sig en kraftig lugt af klor.

Ud over skoleeleverne var der flere svømmelærere samt teknisk personale til stede i svømmehallen. Også andre svømmegæster befandt sig i svømmehallen.

Seks af skolebørnene blev kørt direkte på hospitalet til observation. Det samme gjorde en gymnasieelev og fire fra det tekniske personale.

Anne Wallberg fortæller til Ekstra Bladet, at tilbagemeldingen fra hospitalet har været, at ingen af de indlagte har haft behov for yderligere behandling.

Stort område afspærret: Børn på hospitalet efter klorudslip

Både politi og Hovedstadens Akutberedskab blev klokken 12.11 tilkaldt til Avedøre Idrætscenter. Hvidovre Kommune blev orienteret om situationen og tilkaldte eksperthjælp for i første omgang at få konstateret, om der var tale om et klorudslip, sådan som det var mistanken.

Klokken 14.30 arbejder politiet og redningsmandskab stadig på stedet. Foto: Steven Knap/Byrd

Sidst på eftermiddagen har Wallberg ikke fået nogen melding om, hvorvidt eksperterne har fundet årsagen til den kraftige lugt af klor.

Det var under arbejdet i svømmehallen nødvendigt at spærre et større område omkring svømmehallen af. Også daginstitutionen Tryllestien blev bedt om at tage sine forholdsregler og lukke døre og vinduer.

Sidst på eftermiddagen ophævede politiet afspærringen.

Fredag vil svømmehallen være lukket, oplyser Anne Wallberg. Og det er stadig uklart, hvornår den åbner igen.

- Vi åbner ikke igen, før der er taget de nødvendige prøver. Vi vil være sikre på, at indeklimaet er, som det skal være, siger Anne Wallberg.

Alle forældre til de berørte børn på både Holmegårdsskolen og i daginstitutionen Tryllestien er blevet opfordret til at være ekstra opmærksomme.