Et færdselsuheld i Limfjordstunnellen giver trafikale problemer

Der er i øjeblikket trafikale problemer ved Limfjordstunnellen i Nordjylland, hvor et færdselsuheld i nordgående rør har blokeret trafikken.

Røret har været spærret, men politiet oplyser klokken 16.17, at alle spor igen er farbare, og at der var tale om to biler, der havde ramt hinanden. Der er kun sket materielle skader.

Uheldet skaber dog endnu kø.

Ifølge Vejdirektoratet er der forlænget rejsetid ved tunnellen på cirka 30 minutter.