Uheld med gasledning: - Hold jer indenfor

Beboere omkring Grithsvej i Dragør bliver mandag aften af politiet opfordret til at holde sig indenfor og lukke døre og vinduer.

Det skyldes, at der er gået hul på en gasledning, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin til Ekstra Bladet.

- Der er en beboer, som meldte, at vedkommende var kommet til at gravet en gasledning over. Jeg ved ikke nøjagtig, hvordan det er sket, fortæller Kristian Rohdin og tilføjer, at anmeldelsen løb ind klokken 18.45.

- Både vi, brandvæsnet og Hofor er til stede derude. Og så har vi været rundt og banke på folks døre og fortælle dem, at de skal blive inde, siger han.

Hovedstadens Beredskab opfordrer også på Twitter folk til at følge politiets og brandvæsenets anvisninger.

På optagelser fra stedet kan man se, at politiet har spærret et stykke af vejen af, mens de arbejder på stedet.

