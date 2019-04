Uheld på bro: Lang kø

To biler har torsdag morgen været involveret i et trafikuheld på Den Ny Lillebæltsbro i retning mod Fyn.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Der er ikke tale om et alvorligt uheld, og vi er ved at have ryddet op på stedet, så der er lige nu to spor farbare, siger Jørn Lindhardt, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Uheldet har dog ført til en del kø på stedet.

- Den Gamle Lillebæltsbro er jo lukket for tiden, så det er lidt af et knudepunkt, siger vagtchefen.

Ifølge Vejdirektoratet er der op mod syv kilometer kø frem til uheldsstedet.