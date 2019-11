Uheld på motorvej: Fem kørt på hospitalet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fem personer er lørdag morgen kørt til observation for skader på Odense Universitetshospital, efter de var involveret i en ulykke på Motorvej ni ved Ringe på Fyn.

Det fortæller Fyns Politi.

- De kommer kørende og mister herredømmet over bilen i et solo-uheld, siger vagtchef Kenneth Taanquist.

Morgenen igennem har der været problemer med glat føre efter nattefrost. Vagtchefen vurderer også, at det er på grund af det glatte føre, at dette uheld er sket.

Der er ingen alkohol involveret i ulykken, og umiddelbart er der tale om små skrammer og knubs.

- Men der er tale om et højhastighedsuheld, og derfor tager man sine forholdsregler, siger vagtchefen.

Tidligere lørdag oplyste DMI til Ekstra Bladet, at man skal passe på i hele landet.

- Lige for øjeblikket er der frost i store dele af landet.

- Det betyder, at vejbanerne ligger med temperaturer under frysepunktet, siger Klaus Larsen, vagtchef, DMI.

Indtil videre har vejret ført til, at en lastbil endte på tværs af en vejbane, ligesom der aktuelt har været et færdselsuheld ved Værløse, hvor to biler skal fjernes, før Hillerødmotorvejen igen kan åbnes. Det ventes dog at foregå forholdsvis hurtigt.