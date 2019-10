Uheld på motorvej: Kilometerlang kø

Lørdag formiddag er der sket et uheld på E45-motorvejen.

Det betyder forlænget rejsetid. Det melder både politi og Vejdirektoratet.

- Nogle steder er der kø på omkring 6-7 kilometer, lyder det fra vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter Mette Nedergaard.

- Det er ferietrafikken sammenholdt med et lille udheld i et nødspor, der gør, at der er kødannelse lige nu, siger hun.

Så er ferietrafikken og ferieindkøbene startet. Der er tryk på grænsen sydfra. Der er kødannelse ved de større grænseovergange, så kør med tålmodighed. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 12, 2019

Vejdirektoratet melder om op til 40 minutters kø ved fra Vejen mod Haderslev mellem Lunderskov Ø og Kolding S.

Flere timers kø

Omkring klokken 14 regner Vejdirektoratets med, at køerne begynder at løsne sig op.

- Hvis man vil undgå at sidde i kø, kan man vælge at vente. Hvis man ikke kan vente med at køre, må man se, om man kan finde en alternativ rute. Man må kigge på et kort og se, hvad kan man vælge af andre veje.

- Især hvis man skal på den sønderjyske motorvej, er det bedst at vente, for den er meget travl på grund af ferietrafikken, siger Mette Nedergaard.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne ved uheldet.