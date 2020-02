Uheld på motorvej: Kvæstet mand kørt til hospital

En mand kom voldsomt til skade, efter han kørte ind i et træ

Opdateret klokken 21:27: Der er ikke længere spærret på motorvejen.

En mand er kørt til Sygehus Vendsyssel efter et uheld på Hirtshalsmotorvejen.

Han er kommet voldsomt til skade, og den bil, han kørte i, blev ødelagt. Ifølge Nordjyske er han 18 år gammel.

- Bilen kørte af vejen ved en afkørsel og ramte et træ. Bilen blev totalskadet, siger Per Jørgensen, vagthavende ved Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Vagthavende tilføjer, at man mener, at uheldet er sket på grund af for høj hastighed.

Inden manden kørte ind i et træ, havde han kørt op i en norsk indregistreret bil, hvori der sad en familie. Den mandlige fører stoppede ikke op for at tjekke, om alt var som det skulle være, men kørte derimod videre.

Kort tid efter kørte han af motorvejen og ind i træet.

Motorvejen er spærret i nordgående retning fra Aalborg mod Hirtshals mellem Hjørring C og Hjørring N, mens politiet rydder vejen for vragdelene fra den forulykkede bil.

Det fortæller Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet. De fik anmeldelsen cirka klokken 19.30, og kørt før klokken ni var politi og redningsmandskab stadig på stedet.