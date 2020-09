Uheld på motorvej skaber kø

To biler er kørt sammen på Fynske Motorvej

Der er sket et færdselsuheld på Fynske Motorvej i vestgående retning, hvor to biler er kørt sammen.

Uheldet er sket lige efter afkørsel 53 og skaber lang kø. Det oplyser Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet havde i første omgang oplyst, at det var efter afkørsel 54, men det var en fejl.

Ifølge politiet er ingen kommet alvorligt til skade, men uheldet skaber kø.

- Så snart vi er landet derude, så skal I nok få mere at vide, men det er lige sket, så vi er stadigvæk på vej derud, lød det i første omgang fra politiets vagtchef Hans-Jørgen Larsen til Ekstra Bladet.

Politiet er siden ankommet til ulykkesstedet og kan berette, at der klokken 16.56 er tale om 'lang kø'.

Bilister rådes til at køre forsigtigt og vise hensyn. Desuden råder politiet til at man finder alternativ rute, hvilket man kan gøre ved at køre af motorvejen ved afkørsel 53.