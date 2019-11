Uheld på motorvej skaber massiv kø

Et uheld på E20 Amagermotorvejen mod Sjælland giver lige nu massiv kø og giver lige nu en længere rejsetid end forventet

Et trafikuheld på E20 Amagermotorvejen fra Ørestad mod Avedøre mellem København Centrum og Kalvebodbroerne skaber lige nu massiv kø.

Det oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

- Tre biler er stødt sammen, men ingen personer er kommet til skade. Der er dog en smule problemer med at få åbnet begge spor op, og det skaber noget kø i øjeblikket, siger Københavns Politis vagtleder, Jesper Frandsen, til Ekstra Bladet.

Samtidig oplyser Vejdirektoratet, at der i øjeblikket kun er et spor åben for trafik.

Uheldet trækker massiv kø fra frakørsel 18 ved Tårnby og giver samtidig kø i Vasbygade og Sydhavnsgade mod Sjællandsbroen, skriver DR P4 Trafik København & Sjælland på Twitter.

Vejdirektoratet oplyser desuden, at man kan forvente en forlænget rejsetid på op til 30 minutter i hele området.

Uheldet har også påvirket trafikken omkring Københavns Lufthavn, hvor man ligeledes kan forvente en rejsetid op mod 30 minutter længere end normalt.

Uheld på #Øresundsmotorvejen mod Sjælland ml. Centrumforbindelsen og Kalvebodbroen: Venstre spor er spærret af flere biler. Uheldet trækker allerede massiv kø fra frakørsel 18, Tårnby og giver nu også kø i Vasbygade og Sydhavnsgade mod Sjællandsbroen. #p4trafik #tlf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) November 28, 2019

Opdateres ...