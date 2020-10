Uheld på motorvej: Trafikken står helt stille

Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen

Der er sket et uheld på Køge Bugt Motorvejen kort før udfletningen til Motorring 3 ved Motorvejskryds Avedøre i retning mod København.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi, der er ankommet til ulykkesstedet sammen med redningspersonale.

De involverede personer er kommet ud af bilerne.

Politiet oplyser, at vognbane 2 er spærret, og at det er muligt at passere forbi forsigtigt.

Ifølge DR P4 Trafik står trafikken dog helt stille i øjeblikket.

Uheld i Jylland

Der er også sket et færdselsuheld på E45 Motorvejen i sydlig retning ved Hobro, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket mellem afkørsel Hobro Nord og Hobro Vest. Her er de involverede personer også kommet ud af bilerne. De er lettere tilskadekomne.

Trafikken kører fortsat i et spor.

Opdateres ...