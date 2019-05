Uheld på motorvej: Tre hentet i ambulance

Der har været et uheld på E20 Vestmotorvejen i højre spor - tre er kørt på sygehuset

Politiet er til stede på E20 Vestmotorvejen lørdag morgen, fordi der er sket et uheld med to personbiler.

Det oplyser vagtchef Kent Edvardsen ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

- Der er meldinger om to tilskadekomne som følge af uheldet, men der er sendt tre afsted med ambulance fra stedet. Indsatslederen meldte klokken 07.08, at ingen af køretøjerne skulle være til gene for trafikken. Den ene bil holder i nødsporet, mens den anden ligger på taget i en nærliggende rapsmark, siger han.

Det er i øjeblikket kun højre spor, der ifølge Vejdirektoratet er spærret. Uheldet forventes opryddet tidligst klokken 08.30.