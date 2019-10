Uheld på motorvej

Et spor er spærret på grund af et uheld på E45 Nordjyske Motorvej fra Aalborg mod Nørresundby.

- To biler er kørt sammen. Den ene er endt i nødsporet, og den anden er endt i højre vejbane, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi Jess Falberg til Ekstra Bladet.

Både politi og redningsmandskab er på stedet. Afspærringen er mellem T.H. Sauersvej og Humlebakken.

- Der er en, der er teknisk fastklemt, fortæller vagtchefen, som også fortæller, at personen er blevet bedt om at blive siddende i bilen på grund af rygsmerter.

- Det er et uheld, hvor en bil er kørt galt. Jeg tror, at de vil begynde at åbne snarest, så et spor er farbart igen, siger pressevagt ved Vejdirektoratet Jakob Riis-Petersen.