Uheld på motorveje: Kan skabe kø

Mandag morgen er der sket uheld på flere motorveje i landet, hvilket kan skabe kø flere steder.

Det oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

På E45 Østjyske Motorvej fra Vejle mod Horsens mellem Hedensted og rasteplads Nørremark har der mandag morgen været flere uheld. Derfor kan man forvente en forlænget rejsetid på op til ti minutter på strækningen.



Også på E20 Amagermotorvejen fra Ørestad mod Avedøre mellem Ørestad og København C er der mandag morgen sket et uheld.

Der er derfor kun et spor farbart, og bilisterne opfordres til at nedsætte hastigheden. Uheldet skaber ligeledes en forlænget rejsetid på op til ti minutter på strækningen mellem Ørestad og København C.

Opdateres ...