Uheld på motorveje: Lang kø

Flere uheld på E45 betyder mandag morgen og formiddag trafikale problemer flere steder på strækningen.

Tidligere på morgenen skete et uheld ved motorvejskryds Aarhus Nord, som frem til 7.45 gav større forsinkelser, og efterfølgende skete der et uheld mellem Støvring S og Svenstrup i retning mod Aalborg.

Begge steder er der ryddet op igen, men klokken 8.10 skete der et nyt uheld ved Aarhus.

Denne gang i nordgående retning mellem Aarhus S og motorvejskryds Aarhus Vest.

Uheldet kan ifølge Vejdirektoratet passeres via fra- og tilkørsel.

På Twitter oplyser Østjyllands Politi, at man er på stedet sammen med redningsfolk og er ved at danne sig et overblik over situationen.

Ifølge Vejdirektoratet må man i skrivende stund forvente op mod 20 minutters forlænget rejsetid.

Opdateres ...