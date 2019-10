Uheld på motorveje skaber massiv kø

Opdateret klokken 08.22: Begge spor er åbent, men der er fortsat en del kø, melder P4 Trafik.

Mandag morgen er det sket uheld på Holbækmotorvejen fra Holbæk i retning mod Roskilde.

Det medfører, at et spor er spærret ved Kirke Sonnerup.

Politi og redningsmandskab er på stedet. Ifølge Vejdirektoratet forventes der først at være ryddet igen ved 8-tiden. Vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard fortæller til Ekstra Bladet, at uheldet giver en del kødannelse:

- Vi får meldingen klokken 7.03. Her lyder det, at en bil er kørt op i rumpetten på en anden bil. Der er kun tale om materiel skade, men det skaber jo desværre en prop i trafikken her fra morgenstunden af.