Uheld på stribe på motorveje: Politiet advarer mod glatte veje

Ifølge Vejdirektoratet skal trafikanter over hele landet indstille sig på glatte veje på grund af de lave temperaturer torsdag aften. Specielt det sydøstlige Sjælland og omkring Vejle-området i Jylland skal man være opmærksom, hvis man begiver sig ud på vejene.

Her lyder meldingen nemlig, at der er sne- og isglatte veje.Flere steder i landet er der ved at blive saltet, men derfor skal man stadig passe på.

Flere færdselsuheld i kredsen - Sæt hastigheden ned og hold afstand. Har man ikke fået skiftet til vinterdæk er det NU!#politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) January 17, 2019

Motorvej E20 er nu genåbnet i begge retninger v/ Bramming/Esbjerg. Vi får meldinger om at det er meget glat pga. nedbør. Der er igangsat glatførebekæmpelse. Kør forsigtigt og efter forholdende. De omtalte færdselsuheld er heldigvis endt uden alvorlige skader Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 17. januar 2019

Vintertjenesten meddeler, at de påbegynder saltning af veje på hele Fyn. Kør forsigtigt. — Fyns Politi (@FynsPoliti) 17. januar 2019

Flere uheld

De glatte veje har givet anledning til flere trafikuheld over hele landet torsdag eftermiddag.

Blandt andet har der været tre uheld på Esbjergmotorvejen, et på Sydmotorvejen, et ved Lille Skælved, et syd for Ringsted.

Det får Vejdirektoratet og flere politikredse til at advare mod glat føre.

- Det ser ud til, at der ligger en del vådt i form af slud eller hvad det nu er, og så forlyder det, at det er glat, lyder det fra Vejdirektoratet, mens politiet siger det i skarpere vendinger:

- Man kan slå andre ihjel, når der er glat. Man skal sætte farten ned og holde afstand, lyder det fra vagtchef Henrik Olesen fra Midt- og Vestsjællands Politi.