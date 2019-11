Uheld skaber kø: Person kvæstet

Opdateret 08:38: Det fremgik tidligere, at Vejdirektoratet forventede Kalundborgvej åben igen klokken 9. Dette er nu skubbet halvanden time til 10:30.

Der er onsdag morgen sket uheld på rute 23 Kalundborgvej fra Tølløse mod Kalundborg på Vestsjælland, hvor en person er kommet til skade, da en lastbil og en personbil er kørt frontalt sammen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Det er gået mest ud over føreren af personbilen, som har pådraget sig lidt alvorlige skader, dog ikke noget livstruende. Hvorfor og hvordan de er kørt sammen, ved vi ikke endnu, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Føreren af personbilen er kommet på skadestuen, formentlig med knoglebrud flere steder på kroppen.

En politiinspektør er på vej til stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder. Politiet opfordrer bilister på vejen til at have tålmodighed, da uheldet vil skabe kø, mens der bliver ryddet op.

Vejdirektoratet oplyser, at vejen er spærret i begge retninger, og de opfordrer derfor bilister til at finde alternative ruter. Vejdirektoratet forventer, at vejen er fri igen klokken 10:30.

Også uheld på E45

Et andet uheld mellem Hedensted og rasteplads Nørremark har også skabt kødannelse på E45 fra Vejle mod Horsens onsdag morgen. Det oplyser Vejdirektoratet, som forventer normal trafik igen på den anden side af myldretiden.

- Der har været fem implicerede parter, og der er umiddelbart ingen, der er kommet alvorligt til skade i uheldet, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer, til Ekstra Bladet.

