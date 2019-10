Uheld spærrer motorvej

Opdateret klokken 11.17: Helsingørmotorvejen er nu helt åben i sydgående retning.

Et harmonikasammenstød skaber mandag formiddag trafikale problemer på Helsingørmotorvejen ved fra Jægersborg mod København.

Både det midterste og venstre spor har derfor været spærret. Kortvarigt var hele motorvejen i sydgående retning spærret.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Her lyder det, at der ikke er sket personskade, men at tre biler er involveret i uheldet. En brandbil er dog tilkaldt på grund af mindre oliespild på vejen.