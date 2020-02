Uheld spærrer motorvejsspor

Torsdag morgen er der sket to uheld på Holbækmotorvejen, et i retning mod København ved Gevninge og et mellem rasteplads Torkilstrup og Roskilde V.

Højre spor mellem Gevninge og rasteplads Kornerup S er spærret.

Det oplyser P4 Trafik.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne. Hos Vejdirektoratet forventer man, at alle spor igen er farbare klokken 8.00.

Til gengæld skal man forvente kødannelse med cirka 10 minutters forsinkelse.

#Uheld på #Holdbækmotorvejen mod København 1 km før Kornerup rasteplads. Venstre spor spærret. #P4trafik #Ylf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) February 6, 2020

