Uheld spærrer spor på motorvej: Ambulance på vej

Der er kun et enkelt spor at køre i på Helsingørmotorvejen i indadgående retning ved Gentofte

OPDATERET 17.35: Sporet er ikke længere spærret, trafikanter kan forvente 15 minutters længere rejsetid.

Et uheld har medført, at kun et spor at køre i på Helsingørmotorvejen i indadgående retning mellem Gentofte N og Brogårdsvej.

Det oplyser Vejdirektoratet.

#Uheld på Helsingørmotorvejen i indadgående retning ved sammenfletningen med Lyngby Omfartsvej. Redning er på stedet og spærrer 1 spor. #P4trafik #tlf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) December 20, 2019

Politi og redningsmandskab er på stedet. Oprydningsarbejdet forventes overstået tidligst 17.45.

Opdateres ...