Uheld ved hospital: En person anholdt

Lørdag morgen skete der uheld i København, da en bilist kørte frem for rødt lys og blev påkørt

Tidligt lørdag morgen skete der et færdselsuheld på Tuborgvej ved Bispebjerg Hospital i København, da en bilist kørte frem for rødt lys og blev påkørt af en anden bilist, der kørte frem for grønt lys.

Umiddelbart skulle man tro, at der kun var én synder i den historie, men bilisten i den anden bil er efterfølgende blevet anholdt.

Foto: Øxenholt Foto

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet. Politiet fik anmeldelsen klokken 04.26.

- Der er tale om en vigepligtsforseelse, og en person har været fastklemt og er blevet kørt på skadestuen med ambulance, siger vagthavende Jesper Frandsen.

Det er bilisten, der kørte overfor rødt, der er kommet på hospitalet, og umiddelbart er hans tilstand ikke alvorlig. Om han har været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer kan politiet ikke sige noget om endnu, da det først vil blive undersøgt på hospitalet.

Til gengæld gjorde de en opdagelse, da de undersøgte den bilist, der kørte frem for grønt.

- Han er blevet anholdt, fordi han blev testet positiv for euforiserende stoffer på stedet, siger Jesper Frandsen.

Der er tale om en overtrædelse af færdselslovens paragraf 54.