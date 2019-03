Uheld: Vej spærret

Københavns Politi har torsdag middag spærret en vej efter et uheld mellem en cyklist og en bil

Opdateret 12.51: Vejen er åbnet igen. Cyklisten er ikke alvorligt tilskadekommen, fortæller vagtchef Michael Andersen.

Borups Allé i København er spærret i indadgående retning lige efter Hillerødgade efter et alvorligt uheld.

Det oplyser vagtchef i Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

- En kvindelig cyklist er blevet påkørt af en bil. Jeg kan ikke sig noget om cyklistens tilstand, hun bliver tilset af læger på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.

Politiet er begyndt at åbne op for trafik på vejen igen, hvor højre spor er frit. Der er dog ingen tidshorisont for, hvornår vejbanen er ryddet, og om man skal forvente kø.

Opdateres ...