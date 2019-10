Uheldigt: Butikstyv afslørede en anden butikstyv

Fund i lommen hos én butikstyv førte i går politiet på sporet af en anden butikstyv, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Her oplyses det, at episoden udspandt sig omkring kl. 13.55 i indkøbscentret Ro's Torv i Roskilde, hvor personalet i en Normal-butik tilbageholdt en 36-årig irakisk asylansøger, der var mistænkt for at have stjålet en tandbørste og kosmetiske produkter for 650 kr.

'Ved nærmere undersøgelse af mandens effekter fandt politiet andre varer fra to andre butikker i centret. Ved nærmere undersøgelse af, hvordan han var kommet i besiddelse af disse varer, blev mistanken rettet mod en 32-årig kvinde fra København, som asylansøgeren var i selskab med', lyder det i døgnrapporten.

Kvinden blev derfor også anholdt.

Det viste sig nemlig, at omtalte kvinde omkring kl. 13.15 havde været en tur i Matas i samme indkøbscenter, hvor hun havde stjålet parfumeprodukter til en samlet værdi for 3487 kr. Desuden mistænktes hun for også at have stjålet tøj i butikken Orly til en værdi af 1656 kr.

Hun blev derfor sigtet for de to tilfælde af butikstyverier i centret tidligere på dagen.

'Den irakiske asylansøger viste sig at være efterlyst af National Udlændinge Center, hvorfor han blev frihedsberøvet og efterfølgende kørt til Nordsjælland til sagsbehandling i anledning af sin asylansøgning. Begge sigtede vil høre nærmere fra politiet i anledning af butikstyverierne', lyder det i politiets døgnrapport.