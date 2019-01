Uhyggelig anklage: Babysitter dræbte baby og afleverede ham til hans mor

En babysitter i Wisconsin i USA er anklaget for at have dræbt en baby og ladet som om, at han stadig var i live, da moren kom for at hente ham

En retssag i den amerikanske stat Wisonsin har chokeret borgere landet over.

Ifølge New York Times er en 28-årige babysitter ved navn Marissa Tietsort anklaget for at have dræbt en to måneder gammel baby og lade som om, han stadig var i live, da hans mor kom for at hente ham.

Hun bliver anklaget for overlagt mord på drengen.

Gav den livløse krop tilbage

Ifølge tiltalen skulle kvinden have forårsaget barnets død i oktober.

Efter døden indtraf, skulle hun angiveligt have puttet ham i en flyverdragt og et barnesæde og givet ham tilbage til hans mor uden at fortælle, at han var død.

Myndighederne fandt moren til barnet i gang med at prøve at genoplive sin søn, men han var død flere timer før af flere slag mod hovedet.

I retten fredag blev kautionen for Marissa Tietsort fastsat til 500.000 dollars svarende til omkring 3.2 millioner danske kroner. Samtidig besluttede dommeren i sagen, at den anklagede ikke måtte have kontakt med børn eller offerets familie.

Tidligere tiltalt for mishandling

Den 28-årige kvinde er gravid med sit sjette barn og står også tiltalt for børnemishandling af et elleve måneder gammelt barn, der har været i hendes varetægt. De anklager stammer fra august.

Ifølge anklageskriftet, der omhandler mordet på den to måneder gamle baby, skulle moren til barnet have afleveret sin baby og hans ældre bror hos Marissa Tietsort 18. oktober.

To timer efter, hun havde afleveret børnene, skulle hun angiveligt have fået en sms fra kvinden, der skrev, at et lokalt medie havde udgivet en historie, hvor der stod, at hun blev anklaget for børnemishandling, og at hun faktisk ikke måtte have kontakt med børn.

Marissa Tietsort skrev efterfølgende til moren, at hun ikke måtte fortælle nogen, at hun passede hendes børn.

Troede barnet sov

Da offerets mor kom for at hente sine sønner, var den to måneder gamle baby i sit barnesæde med en hat trukket ned over sine øjne. Moren har fortalt politiet, at hun troede, sønnen sov.

Hun opdagede efterfølgende, at drengen ikke trak vejret og var helt kold og stiv.

Da politiet ankom, så de, at drengen havde askegrå hud, hans kæbe var trykket sammen, og læberne var blå.

Babysitteren har til sit forsvar fortalt, at hun ikke dræbte barnet, men at hun vidste, han var død.

Ifølge anklagen tog Marissa Tietsort på McDonalds med sin kæreste og den døde baby.

Efter hun gav barnet tilbage til moren, tog hun ifølge anklagen ud og svømme med sin kæreste og sin egen søn.