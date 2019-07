Uhyggelig arbejdsulykke: Person i kritisk tilstand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Politi er onsdag morgen rykket ud til en arbejdsulykke på en byggeplads på Teglværksgade på Østerbro i København.

En person fik angiveligt en træpalle i hovedet fra en ukendt højde og er lige nu i kritisk tilstand.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse fra brandvæsenet klokken 07.58, om at en person skulle have fået noget i hovedet på en byggeplads. Der er formentlig tale om en træpalle, men vi er i gang med at undersøge omstændighederne derude, siger vagtchef Kristian Rodin til Ekstra Bladet.

Ulykken er sket i denne baggård, hvor der er opstillet et stillads. Foto: Mogens Flindt.

Politiet har endnu ikke kunne tale med offeret, og derfor har de haft svært ved at fastlægge, hvad der helt præcist er sket. Personen er i kritisk tilstand og er kørt på Rigshospitalet.

Derfor har det heller ikke været muligt at fastslå, hvor højt træpallen faldt ned fra, og hvordan det kunne ske.

- Vi er stadig til stede derude, og Arbejdstilsynet er på vej. De skal undersøge sagen nærmere, siger Kristian Rodin.

Ulykken er sket omkring Teglværksgade 27, hvor der er opstillet et stillads.