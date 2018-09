Uhyggelig tiltale: Mindreårig groft voldtaget tre dage i træk

En uhyggelig sag skal onsdag for retten i Kolding.

Her er en 29-årig mand fra Vejle tiltalt for med vold at have tiltvunget sig til samleje med en 14-årig pige tre dage i træk.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Sagens karakter betyder, at det er sparsomt, hvor meget anklageren ønsker at sige om sagens forløb.

- Jeg vil ikke udtale mig om sagens nærmere omstændigheder. På grund af dens karakter bliver sagen kørt som en nævningesag, fordi vi har en påstand om fire års fængsel eller derover, fortæller Susan L. Nielsen til Vejle Amts Folkeblad.

Hun ønsker heller ikke oplyse, hvor de to parter kender hinanden fra. Det er kun oplyst, at voldtægterne ifølge tiltalen er fundet sted på en adresse i Vejle.

Ifølge tiltalen har voldtægterne været både anale, orale og vaginale.