Uhyggelig udvikling: Øget svindel på nettet

Der har været svimlende 12.162 svindelsager på internettet i 2018. Det viser en ny rapport fra Rigspolitiet, som samtidig forsøger at gøre opmærksom på faldgruberne for særligt udsatte borgere.

Trine Møller, der er leder for det nyligt oprettede Landsdækkende Center for IT-relateret Økonomisk Kriminalitet (LCIK), mener, at der skal en særlig indsats til for at bekæmpe svindlerne.

- Den it-relaterede økonomiske kriminalitet har været i stigning igennem de seneste år. Det er dog ikke muligt at sammenligne én til én med andre år, fordi vi ikke har data. Det her bliver år nul, når vi taler om at kigge på statistik, siger hun.

Men de nye tal kan blive begyndelsen på enden for en stor del af de virtuelle svindlere.

- Vi vil gerne lave en langt mere fokuseret, forebyggende indsats på området, så vi får en viden om, hvem der anmelder forbrydelserne, hvad der bliver anmeldt, og hvad vi skal gøre ved den type sag. Viden gør, at man har mulighed for at handle på en helt anden måde.

Ifølge Trine Møller er det i takt med, at internettet er blevet ældre, også blevet sværere at opdage de forskellige typer svindel.

- Vi ved godt, at hvis en mail er skrevet på gebrokkent dansk eller engelsk, kan det være svindel. Men vi er begyndt at opleve både mails og telefonopkald, hvor sproget er perfekt, siger hun.

Det er første år, at man har udførlig data om it-svindel. Foto: Linda Johansen

Derfor er det også vigtigt, at man tager sine forholdsregler og agerer hurtigt.

- Man skal kontakte sin bank og få lukket ned for de oplysninger, man har givet. Derefter skal man selvfølgelig anmelde det til politiet. Jo før man får kontaktet bank og politi, jo før får man mulighed for at få sikret pengene.

Når først skaden er sket, kan det nemlig være svært at få sine penge tilbage.

- Politiet kan selvfølgelig beslaglægge, men det kræver også, at der er nogen penge, på de konti vi er ude efter, siger lederen af LCIK.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ældre Sagen: - Det er usselt

Hos Ældre Sagen kender souschef Jens Højgaard godt til problemet.

- Der er en del fokus på it-kriminalitet mod ældre, hvor vi hører jævnligt fra folk, som har været udsat for ting, som de tror er et svindelnummer, siger souschefen.

Derfor prøver Ældre Sagen også at oplyse deres målgruppe.

- Det er en nedrig form for kriminalitet, hvor man udnytter svage ældres trang til at hjælpe deres nære og kære eller deres tillid til myndigheder. Derfor har vi også forskellige tilbud, som underviser ældre, der ikke er så it-vante, siger Jens Højgaard.

Derudover mener han, at det er vigtigt at tale om det.

- Vi kan jo alle sammen blive lokket og snydt. Jo mere åbenhed og jo mere det bliver drøftet, desto mere bliver man klar over, at man skal være forsigtig, siger souschefen.

