Uhyggelig ulykke: - Aldrig set en tilsvarende ulykke

STOREBÆLTSBROEN (Ekstra Bladet): - Jeg har aldrig set en tilsvarende ulykke, og vi er nu i gang med at finde ud af, hvad der er sket og hvorfor.

Sådan siger Havarikommissionens undersøger Bo Haaning til Ekstra Bladet oven på morgenens togkatastrofe, som har kostet seks mennesker livet på Storebæltsbroen.

16 blev såret i ulykken, da en trailer med tomme ølflasker fra et godstog formentlig faldt af og torpederede et lyntog, som kørte fra Aarhus mod Sjælland.

Inferno

Ekstra Bladets udsendte på stedet beretter om et inferno af vragdele, tomme ølkasser og flasker, som fylder en strækning på op mod 200 meter.

- Toget holder på lavbroen en tredjedels vej ude fra Fyn-siden. Det er helt smadret på forenden - det gælder også flere ruder i toget, siger Ekstra Bladets mand, som tilføjer, at der fortsat er redningspersonel og politi på ulykkesstedet.

- Der ligger bøjede, små metalstykker, og scenariet vidner om, at det her er sket med stor kraft. Man kan stadig høre udrykning herude, siger han.

Kigger man ind i toget udefra, er der massive skader - inventaret er kastet rundt, og der hænger ledninger ned fra loftet.

Som at samle et puslespil

At det fortsat blæser kraftigt, gør ifølge Ekstra Bladets udsendte langtfra rednings- og efterforskningsarbejdet nemmere.

Politiet undersøger det eventuelt strafferetlige, som måtte have ført til tragedien, mens Havarikommissionen undersøger det rent sikkerhedsmæssige.

- Vi har iværksat en undersøgelse, hvor vi her på stedet sikrer flygtige spor - det kan være mærker og lignende. Så vi kan komme til bunds i denne dybt ulykkelige sag, siger Bo Haaning fra Havarikommissionen.

Se interviewet med Havarikommissionens Bo Haaning her.

Han kan endnu ikke konkludere, hvad årsagen til ulykken var:

- Vi har indledt undersøgelsen og er ved at indsamle data og fakta. Det er som at samle et puslespil for at slå fast, hvad der er sket, og hvad man kan gøre for at forhindre, at sådan noget sker igen.

Der er regler

- Hvad er din umiddelbare konklusion?

- Det kan jeg ikke sige noget om, men der mangler en trailer på toget, og en trailer har været involveret i ulykken med Intercity-lyntoget, der holder der ude (på vestbroen, red.), siger undersøgeren og peger mod det forulykkede tog.

- Der mangler en vogn, som tilsyneladende er faldet af. Hvad mener du om, at et tog som dette kører over broen under disse omstændigheder (det blæste kraftigt, og broen var f.eks. lukket for vindfølsomme køretøjer, red.)?

- Det har jeg umiddelbart ingen mening om. Der er regler for, hvordan et tog skal læsses, og regler for, hvornår det må køre, siger Bo Haaning.

