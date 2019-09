Uhyggelig ulykke i USA: Mindst fire døde

Mindst fire personer blev dræbt, og op til 15 personer var i kritisk tilstand, efter en turistbus fredag forulykkede nær en nationalpark i den amerikanske delstat Utah.

Det oplyste de lokale myndigheder.

Inklusive chaufføren var der 30 personer om bord på bussen.

Samtlige de 26 personer, som overlevede ulykken, var kommet til skade og bragt til forskellige hospitaler i området.

Fire af de mest alvorligt tilskadekomne blev bragt til hospitalet med helikopter.

Ifølge flere medier var der tale om kinesisktalende turister. En talsmand for færdselspolitiet i Utah oplyste, at passagererne menes at komme fra Kina eller Taiwan.