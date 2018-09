Uhyggelig ulykke: Mand forsvundet under 30 ton tung kran

En 30 ton tung kran er væltet ned over en båd i Næstved Havn. Ombord var en person, der lige nu er fanget under kranen, mens redningsarbejdere kæmper for at få den fri

Ved du noget eller har du billeder? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

I en uhyggelig ulykke på havnen i Næstved er en person fanget under en 30 ton tung kran.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Der sker en ulykke i forbindelse med, at en 30 ton stor kran skal hive bådene op til vinteren. Kranen skal køre ned af en rampe, men så svigter bremserne angiveligt, og den vælter ned over båden. Problemet er, at der er en mand ombord, som vi ikke kan finde, siger vagtchef Ove Christoffersen til Ekstra Bladet.

Derfor er redningsarbejde lige nu i fuld gang med at forsøge at finde mande, mens de også forsøger at få kranen fri.

- Kranen ligger lige nu ovenpå båden nede i vandet, Ove Christoffersen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu er en kæmpe redningsaktion i gang.

- De kæmper med dykkere og alt mulig andet. Samtidig forsøger de at hive alt blødt fra båden ud i et forsøg på at finde mande. Desværre er der meget dårlig sigtbarhed, så de kan ikke se så meget, fortæller Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen.

Ulykken er sket på Bådebyggervej nummer et i Næstved.

Opdateres...

