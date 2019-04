Uhyggelig video: Betjent i alvorlig ulykke

En politibetjent blev hårdt kvæstet, da han forsøgte at bremse en vanvidsbilist

I aftenens afsnit af 'Politijagt' eftersætter politimanden Vlado en fartbølle, men situationen ender helt galt.

Lidt uden for Mørkøv jagter Vlado den 18-årige bilist, der uden kørekort har trådt speederen i bund på en nykøbt Audi, der nu ligger og kører 180 km/t i en 90-zone.

Den 18-årige fører nægter at stoppe, da han ser det blå blink, og Vlado får derfor hjælp af sin kollega Steen Erik.

Steen Erik kører foran Audien og forsøger at få den til at sætte farten ned ved at bremse, men biljagten ender helt katastrofalt.

Se det dramatiske øjeblik, hvor den 18-årige forsøger at køre fra politiet over artiklen.

Når man ser videoen, virker det som et mirakel, at ingen døde. Den 18-årige slap sammen med sin kæreste og veninde, der var med i bilen, med mindre kvæstelser.

Steen Erik blev hårdt kvæstet og er nu blevet flyttet til en ny afdeling hos politiet, da han ikke længere kan klare sit arbejde.

Afsnittet bliver vist onsdag kl. 20 på Kanal 5.