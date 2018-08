Uhyggelig video fra masseskyderi: Her åbner gerningsmanden ild

der udbrød panik, da gerningsmanden begyndte at skyde under esportsturneringen. På en offentliggjort video kan man høre op mod tyve skud

ADVARSEL: VOLDSOMME BILLEDER OG LYDOPTAGELSER

Mandag morgen lyder meldingerne, at to personer er dræbt og 11 såret, efter en ung mand søndag aften dansk tid uden varsel åbnede ild under en e-sport-turnering i Jacksonville, som ligger i staten Florida.

Nu er der offentliggjort en video fra live-streamingen af det skæbnesvangre øjeblik, hvor gerningsmanden begynder at skyde under 'Madden NFL 19'-turneringen.

Tidligt på morgenen mandag kan de amerikanske myndigheder oplyse, at man har identificeret den 24-årige David Katz fra Baltimore i delstaten Maryland som gerningsmand til masseskyderiet.

- Der er ingen andre mistænkte, siger sherif i Jacksonville, Mike Williams, på et pressemøde.

Turneringen blev streamet live på nettet. På live-udsendelsen kan man høre skud og skrig og se de tilstedeværende reagere på skyderiet. Derpå afbrydes udsendelsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mike Williams orienterede søndag morgen dansk tid pressen om efterforskningen. Foto: AP

Der var omkring 150 deltagere i turneringen, hvor hovedpræmien var et pengebeløb på 5000 dollars.

På live-streamingen, som nyhedsbureauet AP har offentliggjort, kan man se, at turneringen, hvor der blev dystet i det amerikanske fodboldspil Madden 19, er undervejs, mens der pludselig lyder skud.

Et vidne har efterfølgende fortalt om den uhyggelige episode til CNN. Ryan Alemon var kommet fra Texas for at deltage i turneringen.

- Det skete så hurtigt. Jeg så et laserlys fra pistolen, og så skød han en spiller. Så begyndte alle at løbe, siger han til det amerikanske medie.

Han fortæller, at han løb mod toilettet, hvor han gemte sig i omkring 10 minutter.

- Der var så mange pistolskud. Mindst 20. Jeg er stadig chokeret. Jeg kan knapt nok snakke, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mike Williams kunne også fortælle, at myndighederne har ransaget forældrenes hjem i Baltimore. Foto: AP/Jose Luis Magana

Den 24-årige gerningsmand, David Katz, skød og dræbte sig selv på stedet, har politiet i Jacksonville oplyst. Tidligt søndag morgen dansk tid holdt sherif Mike Williams pressemøde, hvor han kom med yderligere detaljer om det tragiske skyderi.

Sheriffen fortæller, at Katz var gamer og deltog i e-sport-turneringen 'Madden NFL 19', der blev afholdt i en netcafe i indkøbscenteret Jacksonville Landing.

Han forklarer også, at gerningsmanden anvendte et håndvåben under skyderiet.

Ifølge CNN var Katz kendt i gamer-kredse under brugernavnet 'Bread'. Flere kilder har fortalt mediet, at Katz vandt en stribe Madden-turneringer tilbage i 2017.

I februar samme år vandt han turneringen Bills Championship, hvor han efterfølgende var meget selvsikker.

- Jeg mener personligt, at jeg er en af de bedste spillere, sagde han dengang.

Mange af de sårede er blevet hastet til nærliggende hospitaler. Her bliver de blandt andet behandlet for skudsår. Ifølge sheriffen er alle sårede i stabil tilstand.

#JacksonvilleLandingShooting suspect, 24 year old David Katz, from Baltimore Maryland, was the 2017 Buffalo Bills Madden Champion. #Jacksonville pic.twitter.com/aDdpzA61Dc — Brian Burns (@brianbledger) 27. august 2018

Se også: Masseskyderi ved netcafé

24-årig gamer skyder 13 personer under e-sport-turnering