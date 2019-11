Uhyggelige anklager: Stak sexkunde 111 gange

En nordjysk kvinde er tiltalt for at mishandlet og drabt en 79-årig mand

Mandag startede retssagen mod en 54-årig kvinde, der er tiltalt for et brutalt drab på en 79-årig mand i november sidste år.

Det skriver Nordjyske.dk.

Anklageskriftet indeholder uhyggelige detaljer om drabet. Den 54-årige kvinde skulle angiveligt have mishandlet manden til døde ved at stikke ham med forskellige knive 111 gange samt at have slået ham med køkkenredskaber, en ledning, en stok og med en knytnæve.

Episoden fandt ifølge anklageskriftet sted 22. november sidste år, hvor de to mødtes på Mallorca Bar i Aalborg. Her er de blevet enige om, at den 79-årige skulle betale kvinden for sex, der skulle foregå hjemme på hendes adresse i Jyllandsgade i Aalborg. En uoverensstemmelse gjorde ifølge anklageskriftet kvinden så vred, at hun slog manden ihjel.

Kvinden vendte efter drabet tilbage til Mallorca Bar med blod på tøjet, her blev hun i seks timer inden hun senere på aftenen meldte sig selv til politiet.

Den 54-årige nægter sig skyldig i drab, men erkender vold med døden til følge.