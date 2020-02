Uhyggelige detaljer: Tilfældig så drab på radiovært

En tilfældig bilist blev ufrivilligt vidne til drabet på radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar, da han om aftenen 19. november 2018 ledte efter en parkeringsplads på Hejrevej i København.

Vidnet afgav mandag forklaring til Retten på Frederiksberg, hvor han i uhyggelige detaljer forklarede, hvordan gerningsmanden på klos hold affyrede flere skud gennem sideruden på radioværtens bil.

- Jeg hørte pludselig lyden af glas, der blev knust. Da jeg kiggede op ud gennem min bilrude, så jeg en mand stå og skyde mod en bil, der holdt stille med lygterne tændt, forklarede vidnet, der i novembermørket lagde mærke til lysglimtene fra gerningsvåbnets mundingsild.

Så på hinanden

I retten fortalte vidnet, hvordan han i sekunderne mellem det første skud og det næste fik øjenkontakt med gerningsmanden, der dog havde trukket sin jakke langt op over ansigtet og var iført en hue, som gjorde det umuligt for vidnet at se ret meget af hans ansigt.

I panik kørte vidnet fra gerningsstedet, mens han i bakspejlet kunne se skytten forlade området i løb. Men da han var kommet et stykke væk fra området, vendte vidnet alligevel bilen og kørte tilbage til gerningsstedet for hjælpe.

- Jeg tænkte bare på ham, der blev skudt. Han var stadig i bilen jo. Levede han? Var han død? Løb han selv fra stedet?, forklarede vidnet, der kort efter foretog alarmopkaldet, som klokken 19.37 oplyste politiet om skud på Hejrevej.

En obduktion slår fast, at radiovært og Nedim Yasar døde som følge hjernelæsioner efter ikke mindre end to skud mod hovedet. På aftenen for drabet havde han netop afholdt bogreception for bogen Rødder, der beskriver hans fortid som bandeleder og kriminel.

Arabisk udseende

Den 31-årige havde dog lagt forbryder-rollen på hylden og arbejdede som radiovært på Radio24syv, da fortiden tilsyneladende indhentede ham.

Et 25-årigt medlem af Satudarah og hans 26-årige barndomsven sidder tiltalt for drabet, som politiet mener blev udført af rockeren, mens kammeraten førte flugtbilen. De to etnisk danske tiltalte nægter sig skyldige.

En række vidner har tidligere forklaret, at de på aftenen for drabet observerede en hætteklædt mand stå med hænderne i lommen uden foran lokalerne, hvor receptionen blev afholdt. Ifølge vidnerne var manden dansk af udseende og med fuldskæg, men mandag forklarede det tilfældige øjenvidne, at gerningsmanden var en mand med arabisk udseende.

- Jeg kan hundrede procent sige: Han var ikke afrikaner - han var ikke dansker, lød det skråsikkert.

Drabssagen fortsætter tirsdag.

Læs vores dækning fra dagens retsmøde her.