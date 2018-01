Uhyggeligt billede: Koala skruet fast til træstolpe

- Intet er, som det ser ud, på dette billede.

Sådan skriver den australske koala-redningsorganistation, Koala Rescue Queensland, i et opslag på Facebook.

De har lagt et billede op af en koala, der kravler på en træstolpe i Brooloo Park Lookout i Australien.

Men i virkeligheden er koalabjørnen død - den er blevet skruet fast til træet af ukendte gerningsmænd.

- Det er uklart om koalaen var levende eller død, da den blev skruet fast, skriver organisationen på Facebook.

Opslaget er blevet delt flere tusinde gange, og flere har skrevet kommentarer under billedet.

- Hvad er der i vejen med folk, skriver Alan under billedet.

- Hvilken forfærdelig skabning har gjort dette? Må karma ramme denne person, skriver Rosemary.

Det er sygt

Det er ikke første gang, at koala-organisationen hører om mishandling af koalaer. I november fandt man en koalabjørn i Victoria, som havde fået skåret begge sine ører af.

- Det er bare sygt. Det får mig seriøst til at kaste op, siger formanden for organisationen, Murray Chambers, til BBC.

- Vi har hørt om, at koalaer bliver skudt. Vi ved, at nogle har kørt dem over med vilje. Men det er første gang, vi oplever noget som dette, siger formanden for organisationen Murray Chambers.

Han fortæller, at sagen er meldt til politiet, som er i gang med at efterforske dyreplageriet.