Uhyggeligt fænomen på nettet kostede Andrew livet

Et uhyggeligt fænomen på nettet har kostet menneskeliv.

Fænomenet kaldes 'swatting' og går i sin modbydelige enkelthed ud på, at man ringer til politiet og laver en falsk anmeldelse af en skudepisode eller andre alvorlige situationer, der kan få bevæbnede betjente til at rykke ud.

Torsdag kostede netop sådan et opkald den 28-årige amerikaner Andrew Finch livet, selv om han intet havde med gerningsmændene at gøre.

Hans telefonopkald kostede ung mand livet: - Ikke min skyld

Andrew Finch blev kun 28 år, da hans adresse blev delt i en strid, som han intet havde med at gøre. Privatfoto

Anmelder: Jeg har skudt min far

På en optagelse, som politiet i Wichita, Kansas, har offentliggjort, kan man høre en ung mand fortælle, at han netop har skudt sin egen far i hovedet:

'De havde et skænderi, og jeg skød ham i hovedet. Han trækker ikke vejret længere,' kan man høre manden fortælle om sine forældres angivelige skænderi.

'Har du nogle våben på dig,' spørger alarmcentralen tilbage

'Jeg peger mit våben mod dem, så de bliver i skabet. Min mor og min lillebror,' siger manden.

'Er der nogen måde, at du kan smide våbnet,' spørger alarmcentralen, hvorefter manden svarer:

'Nej, sender I nogen herover, fordi jeg smider helt sikkert ikke våbnet.'

Truede med mordbrand

Den unge mand gjorde alt for at dramatisere sit opkald og truede derfor på et tidspunkt med at sætte ild til huset:

'Altså jeg tænker på...jeg har allerede smidt benzin ud i huset. Jeg tænker, at jeg vil sætte ild på det.'

'Det er der ingen grund til, ok,' svarer alarmcentralen tilbage.

'Om lidt gør jeg det måske.'

Ifølge politiet i Wichita fortsatte manden med at levere oplysninger, der tydede på en alvorlig situation, helt frem til drabet på Andrew Finch.

Herover kan du høre det falske opkald. Kilde: Politiet i Wichita, Kansas

Døde på gulvet

Problemet er bare, at der ingen gidsler eller død far er, men det ved politiet ikke, da de møder talstærkt og bevæbnede op.

Så da Andrew Finch træder ud af sin hoveddør og laver en forkert bevægelse, affyrer politiet et enkelt, dræbende skud:

- Mit barnebarn måtte se sin onkel ligge døende på gulvet, fortæller Andrews mor Lisa i et interview med det lokale medie 'The Wichita Eagle'.

- Hun er kun 17 år gammel, men har haft mange traumer i sit liv. Jeg ved ikke, hvordan hun klarer det, men vi må klare det som en familie.

Sådan fungerer 'swatting' 'Swatting' har de seneste år været en udbredt metode blandt unge til at chikanere og drille andre, de møder på nettet. I nogle situationer 'swatter' brugerne hinanden, hvis de er blevet uenige i et onlinespil eller ignoreres af nogen, de vil i kontakt med. Ordet stammer fra 'swat', der er navnet for de særlige 'Special Weapons And Tactics'-enheder, som politiet i USA bruger ved skarpe indsatser. Ved at ringe til politiet og anmelde en voldsom begivenhed, kan man få et swat-team til at rykke ud. 'Swatting' er flere gange tidligere brugt til at chikanere kendte mennesker eller til at få evakueret større begivenheder.

Lisa Finch er mor til den 28-årige mand, der torsdag blev skudt efter et falsk opkald til alarmcentralen i Wichita, Kansas. Foto: Bo Rader /The Wichita Eagle via AP

Familien: Hvorfor skød de?

Moderen til Andrew og resten af hans familie er vrede over politiets handlinger:

- Der er ingen far og mor i det her hus. Jeg passer to børn fra min afdøde datter. De bor her, men der er ingen form for far og mor her.

- Derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor de ikke tjekkede fakta, før de gjorde noget.

Moderen er også stærkt kritisk over for, at betjenten skød:

- De gav os en advarsel, da vi kom ud af huset. Hvorfor kunne de ikke give det til min søn? Hvorfor skød de ham automatisk? Hvorfor skød de ham?

- Det er ikke rigtigt, hvad de har gjort. Nogen må holde dem ansvarlig, mener Lisa Fitch.

25-årige Tyler Barriss er anholdt for at stå bag det falske 'swatting' opkald til politiet i Kansas. Politifoto

25-årig anholdt

I dag forklarer politiet i Wichita, at de skød, da Andrew pludselig rørte sig selv ved bukserne, hvilket kunne tyde på, at han ville trække et våben.

Men de erkender samtidig, at opkaldet var falsk. Det kom angiveligt fra den 25-årige Tyler Barriss, der nu er anholdt og sigtet i sagen.

Adressen til Andrew Birch fik han af andre, der fik ham til at udføre 'swattingen', som intet havde med Andrew at gøre.

Den anholdte har tidligere været involveret i sager om 'swatting', som førte til evakuering af flere offentlige steder.

Familien til Andrew Finch forsøger nu at samle penge sammen til hans begravelse via en indsamling på nettet.